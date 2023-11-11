В Оренбургской области сотрудники полиции провели рабочую встречу с представителями мусульманской конфессии

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» заместитель начальника отделения МВД России по Шарлыкскому району Сергей Фазрахманов, начальник дежурной части Радик Фаткулин и оперуполномоченный Марат Амерханов приняли участие в семинаре-совещании имамов Шарлыкского, Александровского и Пономаревского районов при участии руководителя аппарата Духовного управления мусульман Оренбургской области Базаргалея Ермекова, консультанта министерства по информационной политике Оренбургской области Александра Трафименко и председателя Сарманайского сельсовета Рафика Ялчина.
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