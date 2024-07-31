В сети появилось сравнение The Outlast Trials на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC — все версии хор...

В сети появилось сравнение The Outlast Trials на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC — все версии хорошиАвтор канала ElAnalistaDeBits снова радует подписчиков контентом — он выпустил ролик, в котором сравнил кооперативный хоррор The Outlast Trials на PS5, Xbox Series X|S и PC.