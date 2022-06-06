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Режиссер Никита Михалков предложил признать екатеринбургский «Ельцин Центр» иностранным агентом

Режиссер Никита Михалков предложил признать екатеринбургский «Ельцин Центр» иностранным агентом

Никита Михалков, кинорежиссер, народный артист РФ, автор и ведущий программы «Бесогон ТВ» предложил признать организацию «Ельцин Центр» иностранным агентом.

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