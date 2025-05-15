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Татар-информ

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«ЗаСВОих», Юные патриоты и Память поколений: в Казани подвели итоги конкурса видеоработ

«ЗаСВОих», Юные патриоты и Память поколений: в Казани подвели итоги конкурса видеоработ

Автор: Дмитрий Киселев Фото: © «Татар-информ» На площадке казанского культурного центра «Чулпан» подвели итоги онлайн-конкурса видеоработ «Город патриотов», посвященного 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

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