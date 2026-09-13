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Micron выплатит сотрудникам рекордные бонусы на фоне угрозы забастовки на Тайване

Micron выплатит сотрудникам рекордные бонусы на фоне угрозы забастовки на Тайване

Крупнейший в истории компании пакет FY26 получат более 60 000 сотрудников, а на Тайване выплаты для производственных рабочих могут составить до 68 месячных зарплат Micron объявила о крупнейших в своей истории выплатах сотрудникам: вознаграждения за 2026 финансовый год получат более 60 000 человек по всему миру.

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