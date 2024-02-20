В Ростовской области прошли соревнования среди военно-патриотических клубов по волейболу в рамках II юнармейских спортивных игр

соревнованиях приняли участие более 130 человек в составе 17 команд из городов Ростов-на-Дону, Новошахтинск, Батайск, Гуково, а также Песчанокопского, Семикаракорского, Тацинского, Белокалитвинского, Аксайского, Сальского, Егорлыкского, Каменского, Зерноградского, Азовского, Морозовского и Мартыновского районов.