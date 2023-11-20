«Помогает сам президент»: врач раскрыл секрет спасения Заворотнюк

Ещё пару лет назад прогнозы о здоровье актрисы были пессимистичными. Анастасия Заворотнюк Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look PressНесколько лет назад в СМИ прогремела новость о том, что Анастасия Заворотнюк смертельно больна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии