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«Помогает сам президент»: врач раскрыл секрет спасения Заворотнюк

«Помогает сам президент»: врач раскрыл секрет спасения Заворотнюк

Ещё пару лет назад прогнозы о здоровье актрисы были пессимистичными. Анастасия Заворотнюк Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look PressНесколько лет назад в СМИ прогремела новость о том, что Анастасия Заворотнюк смертельно больна.

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