Представлен первый в мире 3D-центр обработки данных от Huawei

Оборудование располагается вертикально, слоями Huawei официально представила первый в мире 3D-центр обработки данных, который использует инновационный подход, позволяющий разделить и расположить слои системы охлаждения, ИТ-оборудования и электропитания друг над другом, обеспечивая зонированное рассеивание тепла и решая многие проблемы, такие как теплоотвод, а также эксплуатация и техническое обслуживание сверхкрупных центров обработки данных.
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