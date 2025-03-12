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Царьград

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Жанна Агалакова* вернула награды Кремлю: "Мне было стыдно говорить, что я из России"

Жанна Агалакова* вернула награды Кремлю: "Мне было стыдно говорить, что я из России"

Телеведущая Жанна Агалакова* не вернулась в Россию после начала СВО. Более того, она демонстративно вернула награды Кремлю.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Кремль раскидывается наградами, им по барабану кому и за что, посмотришь на этих героев и блевать хочется.
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21 час.
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