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MeMo-Logic

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Что делать, если алиментообязанный родитель банкротится?

В одном из наших дел мы получили решение, изменив способ взыскания с отца алиментов в пользу матери на несовершеннолетнего ребенка с долевого отношения к заработку на твердую денежную сумму.

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