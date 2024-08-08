Александр Дубинский: Стране необходима политическая люстрация

Считаю, что обязательным условием будущих выборов должен быть запрет депутатам, партиям и фракциям, которые принимали участие в конституционном перевороте, выраженном в «меморандуме о непроведениивыборов» — участвовать в выборах.
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