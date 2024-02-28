«Медведь украл у нас ведро селёдки»: отрывки из дневника русского геолога

Галина 123

А я завидую. Чужой дневник всколыхнул душу. Со школы мечтала выучиться в институте и стать геологом. Хотела искать полезные ископаемые, работать в Сибири, ходить по тайге и любоваться её красоте и богатству. Геологом не стала, но в Сибири пожила, поработала, по тайге вдоволь находилась, налюбовалась. Такого простора, чистоты, тишины, природных богатств и первозданной красоты нет нигде.