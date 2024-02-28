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«Медведь украл у нас ведро селёдки»: отрывки из дневника русского геолога

«Медведь украл у нас ведро селёдки»: отрывки из дневника русского геолога

Александр Николаевич Даценко — геолог с двадцатилетним стажем. Примерно каждые полгода он уезжает из Воронежа и ищет золото, не добывает, а именно ищет.

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Комментарии
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Галина 123
А я завидую. Чужой дневник всколыхнул душу. Со школы мечтала выучиться в институте и стать геологом. Хотела искать полезные ископаемые, работать в Сибири, ходить по тайге и любоваться её красоте и богатству. Геологом не стала, но в Сибири пожила, поработала, по тайге вдоволь находилась, налюбовалась. Такого простора, чистоты, тишины, природных богатств  и первозданной красоты нет нигде.
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