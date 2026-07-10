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Регионы России

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«Фенербахче» нацелился на трансфер Луіса Енріке для посилення атаки

«Фенербахче» нацелился на трансфер Луіса Енріке для посилення атаки

Клуб із Стамбула також зацікавлений у переході англійського вінгера Мейсона Грінвуда із «Марселя». Однак складність у переговорах полягає в інтересі до Грінвуда з боку «Атлетіко» Мадрид, що готовий зробити його ключовою фігурою своєї команди.

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