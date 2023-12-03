ПТСР в СССР: как его лечили во время Великой Отечественной

Важнейшей вехой развития военной психиатрии в СССР стала Великая Отечественная война. Специалисты, оказывая помощь красноармейцам и мирному населению при посттравматическом стрессовом расстройстве, приобрели большой опыт и узнали много нового о патологиях человеческой психики и нервной системы.
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