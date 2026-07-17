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ГТРК Татарстан

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В Татарстане число сделок с землей за год выросло почти на 40%

В Татарстане число сделок с землей за год выросло почти на 40%

В Татарстане в июне 2026 года зарегистрировали 8 062 договора купли-продажи земельных участков. Это на 28,1% больше, чем в мае, когда было заключено 6 292 сделки, и на 36,5% превышает показатель июня прошлого года.

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