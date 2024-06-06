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Россиянка Андреева станцевала после победы над Соболенко на «Ролан Гаррос»

Россиянка Андреева станцевала после победы над Соболенко на «Ролан Гаррос»

Теннисистка из России Мирра Андреева оказалась сильнее своей белорусской оппонентки Арины Соболенко. Спортсменки встречались между собой в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

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