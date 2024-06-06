Россиянка Андреева станцевала после победы над Соболенко на «Ролан Гаррос»

Теннисистка из России Мирра Андреева оказалась сильнее своей белорусской оппонентки Арины Соболенко. Спортсменки встречались между собой в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
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