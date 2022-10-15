Царьград

4 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    когда эта хрипатая кровавая мразь ответит за всё ?!😡Пленный командир ...
  • tatyanadavydkina
    Ну значит мало их уничтожали бендеровцы во время войны. Надо было вообще стереть с лица земли. Зато сейчас бы некому ...Не только гуманит...
  • Алатырка
    Они хотят новых ударов от сирийцев по Голанам? Или по своей территории? Всякие там диаспоры что то сильно распоясалис...Израиль хочет воо...

В Самаре произошло ДТП с участием четырех автомобилей

В Самаре произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Так, например, на территории Кировского района Самары в пятницу примерно в 15:19 водитель 2002 года рождения, находясь за рулем автомобиля ВАЗ 21123, направлялся по Московскому шоссе со стороны Ракитовского шоссе в сторону улицы Алма-Атинской.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх