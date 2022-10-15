В Самаре произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Так, например, на территории Кировского района Самары в пятницу примерно в 15:19 водитель 2002 года рождения, находясь за рулем автомобиля ВАЗ 21123, направлялся по Московскому шоссе со стороны Ракитовского шоссе в сторону улицы Алма-Атинской.