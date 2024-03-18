Путин заявил, что не слышал о предложении Макрона об олимпийском перемирии

Лидер Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание на то, что ему не поступало призывов от французского коллеги Эммануэля Макрона приостановить бушующие на украинской территории сражения в тот момент, когда будет проводиться Олимпиада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии