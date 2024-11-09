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Новости Липецка

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В Липецке экстренные службы спасали кота Зайчика

В Липецке экстренные службы спасали кота Зайчика

Спасатели сняли кота с дерева в липецком дворе и этим избавили горожан от его истошных криков.Кот по кличке Зайчик забрался на вершину дерева во дворе дома №159 по улице Гагарина еще 4 ноября и с тех пор не давал покоя горожанам.

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