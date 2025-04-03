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Царьград

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Тигрица Ольга из Приморья: выздоровление и новый просторный вольер

Тигрица Ольга из Приморья: выздоровление и новый просторный вольер

В Приморье юную тигрицу Ольгу, найденную в поселке Ольга в истощенном состоянии, успешно вылечили в центре "Тигр".

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