Фернандо Алонсо обвинил топ-команды Ф1 в скучных спринтах

Фернандо Алонсо обвинил топ-команды Ф1 в скучных спринтахОткрытый источникДвукратный чемпион мира Фернандо Алонсо раскритиковал влияние команд на развитие Формулы 1 и формат спринтерских гонок.
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