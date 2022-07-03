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Пушков заявил о приобретении Западом российской нефти у Индии в обход санкций

Пушков заявил о приобретении Западом российской нефти у Индии в обход санкций

Сенатор Алексей Пушков, комментируя данные о закупках Францией российского СПГ, заявил, что страны Запада продолжают приобретать энергоресурсы из РФ, несмотря на заявления об отказе от них, а также санкции.

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