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Mega-Personal: доход на линейных позициях на вахте может составлять 100–150 тыс

Mega-Personal: доход на линейных позициях на вахте может составлять 100–150 тыс

Высокая зарплата на вахте прежде всего связана с дефицитом квалифицированных кадров. Для обычного офисного сотрудника без рабочей квалификации выбор будет значительно уже.

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