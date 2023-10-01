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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боатенг возвращается в «Баварию». 35-летний защитник уже прошел первую часть медосмотра

Боатенг возвращается в «Баварию». 35-летний защитник уже прошел первую часть медосмотра

Как пишет журналист Фабрицио Романо, переговоры между мюнхенским клубом и 35-летним защитником вышли на заключительную стадию.

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