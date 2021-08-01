Украинцы шокированы зарплатой чиновника, цель которого — «разжигать ненависть и проводить политику языкового геноцида»

Охотники за новостямиПолитикаУкраинцы шокированы зарплатой чиновника, цель которого — «разжигать ненависть и проводить политику языкового геноцида» Заработная плата уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя за июнь месяц составила 87,1 тыс.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ДомнинА какое дело украинцам до Соловьева, Попова, Киселева и пр. руководителя РТ?Александр ВсезнаютЮдебандеровская хунта. Пора уничтожать.Михаил АбросимовЗа це и стоял мандан, шоб рагули панувалы. Сами же им кофе и пирожки туда таскали. Тогда и не трындите.Комментировать
Свежие комментарии