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  • Владимир Штейнберг
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Украинцы шокированы зарплатой чиновника, цель которого — «разжигать ненависть и проводить политику языкового геноцида»

Украинцы шокированы зарплатой чиновника, цель которого — «разжигать ненависть и проводить политику языкового геноцида»

Заработная плата уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя за июнь месяц составила 87,1 тыс.

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Владимир Домнин
А какое дело украинцам до Соловьева, Попова, Киселева и пр. руководителя РТ?
Александр Всезнают
Юдебандеровская хунта. Пора уничтожать.
Михаил Абросимов
За це и стоял мандан, шоб рагули панувалы. Сами же им кофе и пирожки туда таскали. Тогда и не трындите.

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