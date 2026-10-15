В Гомельской области аграрии заложили в стабилизационные фонды более 3,1 тыс. т картофеля, 1 тыс. т лука и 0,7 тыс.
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