В Минобороны рассказали, что российские военные пресекли попытку высадки десанта Украины в Крыму

Бойцы ВСУ следовали в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклахВ северо-западной части акватории Черного моря российская авиация пресекла попытку проникновения на территорию Крыма десанта ВСУ.
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