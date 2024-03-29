Единение в сочувствии к бандитам участниц информационной войны против Народа России на уничтожение

Silver Kont

А кто такая манижа? Такая же черножопая тварь, которую пропихивал кириешко, потому как у него дела были с родственничком этой манижи, вот её и пропихнули на конкурс, который абсолютно был не нужен русским, которые знали, что это очередное сборище европидарсов и трансгендеров, но нужно было для самоутверждения манижи.... Да ещё твари нашлись, выступали у неё на подпевках, та же таня буланова...