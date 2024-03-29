ARCTUS:Примадонна подбодрила террористовАлла Пугачева попросила у Манижи прощения за «публичную пытку» таджиков, совершивших теракт в Крокус Сити Холле.
Единение в сочувствии к бандитам участниц информационной войны против Народа России на уничтожение
Комментарии
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iz
i z
террорист- убийца , вне закона! против него , ВСЁ МОЖНО!!! И НУЖНО,
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17 час.
НМ
Наталия Москаленко
Пусть сидят за бугром и не вякают! Разберемся без них как и с кем поступать!
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12 час.
Silver Kont
А кто такая манижа? Такая же черножопая тварь, которую пропихивал кириешко, потому как у него дела были с родственничком этой манижи, вот её и пропихнули на конкурс, который абсолютно был не нужен русским, которые знали, что это очередное сборище европидарсов и трансгендеров, но нужно было для самоутверждения манижи.... Да ещё твари нашлись, выступали у неё на подпевках, та же таня буланова...
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10 час.
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