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Точка Немо. Что происходит в самом удаленном месте на планете

Точка Немо. Что происходит в самом удаленном месте на планете

В южной части Тихого океана находится самое удаленное место на Земле — Точка Немо. Это место используется для утилизации отслуживших спутников, которые направляют сюда с орбиты, и здесь же океанологи зафиксировали ряд таинственных звуков, природу которых пока не удалось объяснить.

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Комментарии
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А
Алексей
Самое удаленное место на земном шаре...😁😁😁
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