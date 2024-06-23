Точка Немо. Что происходит в самом удаленном месте на планете

В южной части Тихого океана находится самое удаленное место на Земле — Точка Немо. Это место используется для утилизации отслуживших спутников, которые направляют сюда с орбиты, и здесь же океанологи зафиксировали ряд таинственных звуков, природу которых пока не удалось объяснить.
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