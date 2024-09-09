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Рогов заявил, что Запад попытается навязать РФ переговоры по Украине

Рогов заявил, что Запад попытается навязать РФ переговоры по Украине

Коллективный Запад попытается навязать Москве переговоры по Украине. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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