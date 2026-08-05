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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Мостовой: «Кордоба идеально подошел бы «Спартаку», это лучший нападающий РПЛ. Но «Краснодар» его не отпустит. Даку – копия Джона, тоже хороший форвард»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе  Мирлинда Даку в « Спартак ».

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