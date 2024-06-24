Интересная жизнь с Vera Star В эфире радиостанции "Говорит Москва" авторитетному экономисту Михаилу Хазину как-то задали вопрос: "Михаил Леонидович, как Вы считаете, если бы Лукашенко стал премьер-министром в России с ее богатейшими ресурсами, мы бы стали жить лучше, чем при Мишустине? " Что ответил Михаил Хазин: "Конечно нет, по той простой причине, что в Беларуси нет приватизационной элиты их 90-ых.
Что будет с Россией, если место Мишустина займет Лукашенко?
Комментарии
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Андрей
не дай бог.
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11 час.
александр петров
"Ограничивать олигархов"!! А чего их ограничивать то?? Их "обезжиривать надыть" с полной конфискацией, а потом отправлять лет на 25 восстанавливать лесное хозяйство в Сибири!!
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11 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
да при чем тогда будут олигархи ? Он тогда завезет цыган со всего мира в Россию .Даст им всем пенсии гораздо большие, чем у русских. А его детки от разных теток будут рулить Россией так что от нее за год ничего не останется
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10 час.
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