Что будет с Россией, если место Мишустина займет Лукашенко?

"Ограничивать олигархов"!! А чего их ограничивать то?? Их "обезжиривать надыть" с полной конфискацией, а потом отправлять лет на 25 восстанавливать лесное хозяйство в Сибири!!

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

да при чем тогда будут олигархи ? Он тогда завезет цыган со всего мира в Россию .Даст им всем пенсии гораздо большие, чем у русских. А его детки от разных теток будут рулить Россией так что от нее за год ничего не останется