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Закон и Порядок

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Что будет с Россией, если место Мишустина займет Лукашенко?

Что будет с Россией, если место Мишустина займет Лукашенко?

Интересная жизнь с Vera Star В эфире радиостанции "Говорит Москва" авторитетному экономисту Михаилу Хазину как-то задали вопрос: "Михаил Леонидович, как Вы считаете, если бы Лукашенко стал премьер-министром в России с ее богатейшими ресурсами, мы бы стали жить лучше, чем при Мишустине? "   Что ответил Михаил Хазин: "Конечно нет, по той простой причине, что в Беларуси нет приватизационной элиты их 90-ых.

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Комментарии
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Андрей
не дай бог.
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11 час.
александр петров
&quot;Ограничивать олигархов&quot;!! А чего их ограничивать то?? Их &quot;обезжиривать надыть&quot; с полной конфискацией, а потом отправлять лет на 25 восстанавливать лесное хозяйство в Сибири!!
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11 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
да при чем тогда будут олигархи ? Он тогда завезет цыган со всего мира в Россию .Даст им всем пенсии гораздо большие, чем у русских. А его детки от разных теток будут рулить Россией так что от нее за год ничего не останется
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10 час.

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