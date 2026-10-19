Премиальное гостеприимство меняет свою бизнес-модель: вместо соревнования в количестве звёзд и наборе услуг отели делают ставку на приватные резиденции, индивидуальные впечатления и инфраструктуру, которой можно пользоваться за пределами короткого отпуска.