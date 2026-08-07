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Президент «Сиксерс»: «Эмбиид невероятно мотивирован. Он хочет отыграть много матчей и находится в отличной форме»

По словам президента по баскетбольным операциям «Филадельфии» Майка Гэнси, центровой Джоэл Эмбиид здоров и «чрезвычайно мотивирован» переходом в команду Леброна Джеймса и Джейлена Брауна.

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