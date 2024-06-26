Минздрав разрешил испытать на добровольцах препарат Центра Гамалеи от ботулизма

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, который был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.
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