Как приготовить золотистый картофель в духовке. Румяный, мягкий и неимоверно ароматный!

Как и молодой кабачок или баклажан, молодой картофель обожаем благодаря особому вкусу и нежной текстуре, быстрому приготовлению и отсутствию необходимости в вычурной подаче — блюдо разбирают по тарелкам тут же.
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