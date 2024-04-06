Слуги без народа. Кто и как бежит с Украины

Постмайданным украинским политикам давно следовало бы задуматься о том, почему вдруг они, в течение всего периода украинской независимости не имевшие ни одного шанса пробиться в высшие эшелоны власти, внезапно понадобились там после февральского, 2014 года, путча Ведь в результате госпереворота США захватили украинский плацдарм, но не смогли его использовать для разрушения России.