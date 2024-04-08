Что за болезнь у недавно родившей жены Петросяна

По информации СМИ, Татьяна Брухунова, жена популярного российского комика Евгения Петросяна, рассказала о том, что после операции по удалению вен из правой ноги ей пришлось отказаться от ношения обуви на каблуках.
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