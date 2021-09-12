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Почему Байкал лучше Исландии, Канады и Арктики, вместе взятых

Почему Байкал лучше Исландии, Канады и Арктики, вместе взятых

Мы запихнули в рюкзак нашего корреспондента тушенку, компас и баллончик Rexona и отправили на самое большое озеро в мире.

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И
Врете Вы.., бандитов-русских в Ангарске больше...
Надежда
Не совсем поняла, это реклама чего, Байкала или Rexona Men?)
Jolie
Чего-то Вам привиделось и показалось....... Статья -то про Байкал и сомнений нет. Читали хоть???)))
Надежда
Вот именно, что прочитала и увидела много упоминаний автором Rexona Men, поэтому и спросила)
Jolie
я только 2 увидела и не обратила внимание про Рексону и много интересного про Байкал) Видите-оказывается важно кто чего хочет видеть)) **** Оптимист-стакан наполовину полный,а пессимист- стакан наполовину пустой...Так и Вашем варианте) Вы увидели только то, что увидели Вы и ничего более).
Надежда
Спасибо, что объяснили)
Jolie
Это тоже Вам)))
Надежда
Благодарю, все эти фрукты люблю)

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