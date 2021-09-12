Почему Байкал лучше Исландии, Канады и Арктики, вместе взятых

☭КОМПАСТуризмПочему Байкал лучше Исландии, Канады и Арктики, вместе взятыхМы запихнули в рюкзак нашего корреспондента тушенку, компас и баллончик Rexona и отправили на самое большое озеро в мире.Вернуться к статье81НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИВрете Вы.., бандитов-русских в Ангарске больше...НадеждаНе совсем поняла, это реклама чего, Байкала или Rexona Men?)JolieЧего-то Вам привиделось и показалось....... Статья -то про Байкал и сомнений нет. Читали хоть???)))НадеждаВот именно, что прочитала и увидела много упоминаний автором Rexona Men, поэтому и спросила)Jolieя только 2 увидела и не обратила внимание про Рексону и много интересного про Байкал) Видите-оказывается важно кто чего хочет видеть)) **** Оптимист-стакан наполовину полный,а пессимист- стакан наполовину пустой...Так и Вашем варианте) Вы увидели только то, что увидели Вы и ничего более).НадеждаСпасибо, что объяснили)JolieЭто тоже Вам)))НадеждаБлагодарю, все эти фрукты люблю)Комментировать
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