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Вниманию жителей Балхаша!

Вниманию жителей Балхаша!

2 августа 2023 года в 16:00 в ДК металлургов по адресу: ул. Абая, 32, пройдёт встреча с жителями Балхаша с участием акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева и руководителей управлений, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.

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