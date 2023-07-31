Вниманию жителей Балхаша!

2 августа 2023 года в 16:00 в ДК металлургов по адресу: ул. Абая, 32, пройдёт встреча с жителями Балхаша с участием акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева и руководителей управлений, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.