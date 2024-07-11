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Дом рок-музыканта Тома Петти в Малибу выставили на продажу за $19 млн

Общая площадь особняка составляет 929 кв. м, в нем семь спален, столовая на 16 персон, а на придомовой территории построена студия звукозаписи Расположенное в Малибу поместье фронтмена Tom Petty and the Heartbreakers Тома Петти (умер в 2017 году) выставлено на продажу за $19 млн.

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