Дом рок-музыканта Тома Петти в Малибу выставили на продажу за $19 млн

Общая площадь особняка составляет 929 кв. м, в нем семь спален, столовая на 16 персон, а на придомовой территории построена студия звукозаписи Расположенное в Малибу поместье фронтмена Tom Petty and the Heartbreakers Тома Петти (умер в 2017 году) выставлено на продажу за $19 млн.