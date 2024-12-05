Шольц призвал украинских мигрантов трудоустроиться или возвращаться домой

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал прибывших в страну мигрантов с Украины трудоустроиться. Политик планирует создать украинскую администрацию для координации между Берлином и Киевом вопросов беженцев с Украины.
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