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Ленинградский вокзал в Москве закроют на реконструкцию

Работы в задании старейшего московского железнодорожного вокзала начнутся с 11 августа. Движению электричек и поездов дальнего следования это не помещает, утверждают с столичной мэрии 11 августа старейший в Москве железнодорожный вокзал, Ленинградский, закрывается на ремонт, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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