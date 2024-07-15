Ленинградский вокзал в Москве закроют на реконструкцию

Работы в задании старейшего московского железнодорожного вокзала начнутся с 11 августа. Движению электричек и поездов дальнего следования это не помещает, утверждают с столичной мэрии 11 августа старейший в Москве железнодорожный вокзал, Ленинградский, закрывается на ремонт, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.