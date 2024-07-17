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Собянин: Московская международная книжная ярмарка пройдет с 4 по 8 сентября

Собянин: Московская международная книжная ярмарка пройдет с 4 по 8 сентября

В период с 4 по 8 сентября москвичи и гости столицы смогут побывать на 37-й Московской международной книжной ярмарке, которая пройдет в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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