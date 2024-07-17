Собянин: Московская международная книжная ярмарка пройдет с 4 по 8 сентября

В период с 4 по 8 сентября москвичи и гости столицы смогут побывать на 37-й Московской международной книжной ярмарке, которая пройдет в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.