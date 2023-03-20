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Мирзов о Fan ID: «Если я выскажусь, это ничего не изменит. Эти решения принимаются на высшем уровне»

Мирзов о Fan ID: «Если я выскажусь, это ничего не изменит. Эти решения принимаются на высшем уровне»

Хавбек «Химок» Резиуан Мирзов считает, что высказывания против Fan ID ничего не изменят. – Чуть меньше тысячи зрителей пришло на матч «Химки» – «Ростов».

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