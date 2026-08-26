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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Иди на ###!» Президента «Фиорентины» грубо послали во время обращения к фанатам после разгрома от «Ромы»

Президент «Фиорентины» Джузеппе Коммиссо обратился к болельщикам после разгромного поражения от «Ромы» (0:4) в 1-м туре чемпионата Италии .

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