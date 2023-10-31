Раненый офицер ВСУ предрек исчезновение Украины

Украина сейчас находится на грани полного исчезновения. Об этом заявил раненый лейтенант батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» Александр Ябчанка в интервью YouTube-каналу «Эспрессо», которое было опубликовано 29 октября.
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