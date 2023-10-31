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Раненый офицер ВСУ предрек исчезновение Украины

Раненый офицер ВСУ предрек исчезновение Украины

Украина сейчас находится на грани полного исчезновения. Об этом заявил раненый лейтенант батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» Александр Ябчанка в интервью YouTube-каналу «Эспрессо», которое было опубликовано 29 октября.

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