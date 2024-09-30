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Царьград

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Учительница из Владимира попала в финал конкурса "Учитель года"

Учительница из Владимира попала в финал конкурса "Учитель года"

Татьяна Ковалева преподает русский язык и литературу в гимназии №3 Владимира.Татьяна Ковалева, учительница русского языка и литературы из третьей гимназии Владимира, попала в финал конкурса "Учитель года России".

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