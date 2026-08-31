Одноразовые стаканы для кофе выделяют миллионы частиц микропластика в напитки

Австралийские ученые выяснили, что одноразовые бумажные стаканы для кофе навынос при контакте с горячей жидкостью выделяют в напиток миллионы частиц микропластика.
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