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Зарема о ЦСКА: «Им надо выйти в футболках с моими цитатами. Подойдет такая: «ЦСКА – это не кони, а клячи»

Вчера москвичи в гостях уступил «Балтике» (1:3) в матче 26-го тура Мир РПЛ.  Ранее капитан ЖФК ЦСКА Невена Дамьянович вышла на матч в футболке с цитатой Заремы Салиховой: «Интереса к женскому футболу не будет.

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